La torta di riso, ricotta e limone è un dolce semplice e genuino tipico del periodo pasquale realizzato con una pasta povera all'olio e un ripieno di riso e ricotta profumato al limone. Perfetta per il pranzo di Pasqua e ancor più golosa per il picnic di Pasquetta, la torta di riso e ricotta si prepara con facilità e potete decorare la sua superficie con le formine di pasta che vi piacciono di più!

PROCEDIMENTO

Disponete la farina a fontana su una spianatoia e impastatela con il sale, lo zucchero, le uova e l'olio. Aggiungete tanta acqua quanta ne serve a rendere l'impasto sodo ma elastico. Lasciate riposare il panetto per 30 minuti avvolto da pellicola.

Dividete la pasta in due e stendete ognuna con il matterello in una sfoglia circolare spessa 1 o 2 mm. Foderate con una di esse una teglia circolare di 24 cm unta d'olio, eliminate la pasta in eccesso e distribuitevi il ripieno.