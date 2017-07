Torta di riso e ricotta senza burro

DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 45'

PREPARAZIONE PORZIONI per 6 persone

La torta di riso e ricotta è un dolce goloso e genuino preparato con un impasto a base di ricotta vaccina, riso, uova e gocce di cioccolato. Morbida e sempre umida, la torta di riso e ricotta piace moltissimo ai più piccoli e si può decorare in tanti modi. Io ho scelto lo zucchero a velo, il cioccolato fondente e le ciliegie candite ma potete anche mangiarla semplice! Volete realizzarla in formati monoporzione? Riempite gli stampini per muffin con qualche cucchiaio di impasto, otterrete delle tortine golose e irresistibili!