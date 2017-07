Torta di ricotta all'arancia

PROCEDIMENTO

il lievito setacciato e le scorze grattugiate degli agrumi. Mescolate bene per amalgamare gli ingredienti e versate l’impasto in una teglia circolare di 18 cm ben imburrata e infarinata.

Lo sapevate che...

L’abbinamento della ricotta con gli agrumi come limone e arancia non è insolito, anzi è piuttosto amato soprattutto nelle torte e nei pasticcini. Ecco qui un’altra idea per metterlo in pratica!