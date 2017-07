Torta di prugne alla cannella

La torta di prugne e cannella è un dolce semplice e goloso di origine tedesca realizzato con una base di pasta lievitata guarnita con prugne, zucchero e cannella. Quando ho deciso di preparare questa torta sapevo già che avrei avuto l’appoggio di marito e famiglia: non amano i dolci poco “dolci”, peggio ancora se con un frutto acidulo come le prugne. Mah, ho pensato, questione di gusti! Io invece amo proprio il contrasto che si crea fra la base soffice e poco zuccherata e le prugne aromatizzate con lo zucchero e la cannella.

la scorza grattugiata di un limone non trattato

PROCEDIMENTO

Incorporate anche l’uovo e impastate il tutto a velocità bassa per amalgamare gli ingredienti. Quando avrete ottenuto una massa elastica e omogenea, trasferitela in una ciotola unta e lasciatela lievitare per circa 30 minuti. Nel frattempo, lavate e asciugate le prugne, dividetele a metà, eliminate il nocciolo e poi