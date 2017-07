Torta di pane al cacao

PROCEDIMENTO

Per prima cosa tagliate a cubetti il pane di Altamura e posizionatelo in una ciotola. Fate scaldare in un pentolino il latte e, una volta tiepido, unitelo al pane, lasciandolo ammollare per bene. Intanto, nella tazza di una planetaria, montate le uova con lo zucchero per 10-15 minuti: lentamente incorporate il cacao, l’amido di riso, i fiocchi di mais sbriciolati, le nocciole tostate e i cubetti di arancia candita.