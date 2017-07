torta di mais alla frutta

PROCEDIMENTO

Preparate la pasta frolla impastando tutti gli ingredienti nel mixer. Quando avrete ottenuto una massa omogenea, anche se molto morbida, avvolgetela nella pellicola e lasciatela riposare in frigorifero per almeno 30 minuti. Nel frattempo, lavate, asciugate e tagliate la frutta a pezzetti (sbucciatela se necessario). Sciogliete il burro in una casseruola, aggiungete la frutta a pezzetti e cuocetela a fuoco medio per circa 10 minuti. Quando la frutta sarà tenera e il liquido sarà quasi del tutto evaporato, aggiungete il rum, mescolate e lasciate intiepidire.