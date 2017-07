Torta di mais al limoncello

lievito per dolci

PROCEDIMENTO

Lavorate bene il burro morbido con lo zucchero utilizzando le fruste elettriche. Quando avrete ottenuto un composto omogeneo unite le uova, una per volta, sempre mescolando. In una terrina setacciate insieme le farine e il lievito, quindi unitele al composto poco alla volta.

Unite infine il limoncello e mescolate bene. Distribuite l'impasto in una teglia imburrata e infarinata, livellate bene e infornate a 180 gradi per circa 40 minuti (fate la prova stecchino per verificare la cottura).