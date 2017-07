PROCEDIMENTO

Distribuite l’impasto in uno stampo circolare di 18 cm imburrato e infarinato, livellate bene e cuocete a 180° per circa 40-45 minuti (fate la prova stecchino). Sfornate la torta di grano saraceno, lasciatela raffreddare e farcitela con la confettura di mirtilli.

Lo sapevate che...

La farina di grano saraceno è ottenuta dalla lavorazione del grano saraceno, appunto, e si utilizza in moltissime preparazioni proprio come la farina comune. Io la uso spesso per realizzare la pasta fresca, le crepes, le crostate e le torte come questa!