La torta di fragole e robiola è un dolce soffice, profumato, goloso e leggero. Perfetta per la colazione o la merenda, questa meravigliosa torta di fragole è resa soffice dalla robiola, profumata dal limone e leggera dall'olio di oliva. Dunque, una torta senza burro, a base di farina integrale, che vi conquisterà per il sapore delicato e la sua consistenza morbida!

PROCEDIMENTO

Profumate con la scorza grattugiata del limone. Lavate e asciugare le fragole, tagliatele in pezzi grossi (lasciatene da parte 4 o 5 per la decorazione) e infarinatele passandole nella farina di riso. Sbattetele in un setaccio per eliminare la farina in eccesso. Aggiungete le fragole all'impasto mescolando delicatamente con una spatola.