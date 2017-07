La torta di crema e caffè è un dessert goloso e molto simile, nell’aspetto, al più celebre tiramisù. In realtà, gli strati della torta al caffè sono realizzati con un semplice pan di spagna imbevuto di liquore al caffè e la crema è stata realizzata amalgamando la crema inglese con il mascarpone. Se preferite, però, potete utilizzare fette di panettone o pandoro avanzati in sostituzione del pan di spagna, il risultato sarà ancor più goloso!

PROCEDIMENTO

Dividete il pan di spagna (ila pandoro o il panettone) in tre dischi uguali, facendo attenzione a non bucarli. Ponete il primo, la base del pan di spagna, in una pirofila circolare del diametro di 24 cm.