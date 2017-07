La torta di ciliegie all'olio d'oliva è un dolce nutriente e leggero realizzato con un impasto consistente e sodo, non troppo dolce, quasi da assomigliare più ad un pane dolce che ad una torta. La torta di ciliegie all'olio d'oliva è, infatti, compatta ma soffice, senza burro e arricchita da tante ciliegie fresche che la rendono perfetta per la colazione o la merenda. Dovete provarla, la sua consistenza e il suo profumo vi sorprenderanno!

lievito per dolci

zucchero di canna + q.b. per la superficie

PROCEDIMENTO

Aggiungete farina, fecola e lievito setacciati, non preoccupatevi se otterrete un impasto durissimo! Aggiungete gradualmente la vaniglia, l'acqua e il liquore, mescolando bene.

Incorporate una cucchiaiata di albumi montati a neve, mescolate velocemente per diluire l'impasto. Unite il resto degli albumi mescolando invece delicatamente dal basso verso l'alto per non smontarli. Imburrate e infarinate uno stampo circolare, versatevi metà dell'impasto e distribuitevi sopra parte delle ciliegie che avrete denocciolato e tagliato a metà. Ricoprite con l'impasto e quindi con le ciliegie rimaste.