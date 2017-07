La torta di castagne e cioccolato è un dolce goloso e morbido realizzato con un impasto a base di castagne lesse e cioccolato, senza l'aggiunta di farina. La torta di castagne e cioccolato ha la consistenza umida e "cioccolatosa" dei brownies americani, oltre ad essere un ottimo modo per preparare un dolce buonissimo senza la farina!

PROCEDIMENTO

Mettete le castagne in una pentola coperte completamente di acqua, aggiungete un’erba aromatica (di solito alloro o rosmarino). Lasciatele cuocere per circa 40 minuti, o un’ora se sono molto grandi. Spellatele e cuocetele in una casseruola con il latte e 2-3 cucchiai di zucchero.