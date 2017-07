DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 2h

PREPARAZIONE PORZIONI 8 persone

La torta di Bled è una millefoglie formata da strati di pasta sfoglia, crema alla vaniglia e panna montata. Bled è una cittadina slovena, famosa in tutto il mondo per il suo magnifico lago e l’isoletta che vi si trova al centro. Ho avuto la fortuna di passeggiare intorno al lago di Bled per ben due volte, di cui l’ultima lo scorso agosto, e come sempre non volevo più andare via! Tutto il percorso che costeggia il lago è di circa 6 km e si incontrano spiagge e prati verdi, ville da sogno, ninfee e pescatori…un incanto! Una delle cose che mi ha incuriosita, però, è che appena arrivati in città campeggiavano ovunque le immagini di un pasticcino. Un pasticcino dall’aria delicata e golosa, un dolce angelico per il suo ricco manto di zucchero a velo in superficie e molto simile alla nostra millefoglie. Non ho resistito, ho dovuto replicare appena tornata a casa! Secondo la tradizione, la torta di Bled si prepara con una crema pasticcera a base di farina di grano duro e i pezzi devono essere rigorosamente dei quadrati di 7 cm di lato! Spero vi piaccia :)