Torta delle rose salata

DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 2h

PREPARAZIONE PORZIONI 4-6 persone La torta delle rose salata è un'alternativa gustosa e colorata alla tradizionale torta delle rose dolce. La torta delle rose salata, infatti, è preparata con l'impasto per la pizza e farcita con verdure, prosciutto cotto e provola. Soffice e fragrante, la torta delle rose salata è irresistibile! Le sue rose sono scrigni preziosi di bontà e possono essere personalizzate con le verdure, i salumi e i formaggi che vi piacciono di più.

INGREDIENTI pasta per la pizza 750 g

zucchine a cubetti 180 g

peperoni rossi a cubetti 180 g

prosciutto cotto 180 g

provola 180 g

olio di oliva q.b.

aglio uno spicchio

sale e pepe q.b.

PROCEDIMENTO

Preparate l'impasto per la pizza (non troppo morbido, mi raccomando!) come descritto qui. Preparate il ripieno di verdure, formaggi e salumi tagliando tutto a dadini. Versate un filo d'olio in una padella, fatevi soffriggere uno spicchio d'aglio e cuocetevi i peperoni per qualche minuto. preparare le verdure

Unite quindi anche le zucchine, fate saltare in padella fino a quando le verdure non saranno cotte ma ancora ben sode. Poco prima di terminare la cottura, regolate di sale e pepe. Raccogliete in una ciotola la provola e il cotto a cubetti, unite anche le verdure ormai tiepide. preparare il ripieno

Stendete l'impasto lievitato su un piano di lavoro ben infarinato. Dategli una forma rettangolare (35x25 cm) e tagliatelo dal lato più lungo in strisce larghe almeno 5-6 cm. Spennellatele con l'olio di cottura delle verdure. preparare l'impasto

Farcite ogni striscia con il ripieno preparato lasciando qualche cm di vuoto alle estremità. Arrotolate esercitando una leggera pressione e sigillate ponendo l'estremità al di sotto. Posizionate in cerchio le girelle in una teglia circolare di 24 cm leggermente unta d'olio. farcire la torta delle rose

Lasciate lievitare ancora per 45 minuti, quindi infornate la torta delle rose salata a 220 gradi per circa 40 minuti (o comunque fino a quando non sarà gonfia e dorata). Sfornate e servite calda.