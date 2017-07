Torta Corona del re

PROCEDIMENTO

Impasto

Montare le chiare a neve durissima con un pizzico di sale e metà dello zucchero. Sbattere a schiuma 4 tuorli con 4 cucchiai di acqua bollente, i 50 g di lo zucchero rimasto e 70 g di glucosio. Sbattere fino ad ottenere un composto soffice e cremoso. Unire i due composti e setacciarvi sopra 180 g di farina. 40 g di cacao amaro e, per ultimo, il lievito per dolci. Aggiungere l’aroma vaniglia, 100 g di burro fuso e 1 busta di glassa al cacao precedentemente sciolta fino ad ottenere un impasto soffice e spumoso. Versare l'impasto in uno stampo apribile (diam. 24) precedentemente imburrato e infarinato. Cuocere per 30-35 min. in forno preriscaldato a 180°C.

Farcitura e decorazione

Preparare la crema al cioccolato versando 1 busta di preparato in 250 ml di latte. Emulsionare la crema con una frusta a mano o con uno sbattitore elettrico a media velocità fino a raggiungere una consistenza liscia ed omogenea. Preparare la crema al burro sbattendo con una frusta elettrica 350 g di burro a temperatura ambiente con 375 g di zucchero al velo fino ad ottenere un composto soffice e spumoso. Tagliare la torta raffreddata in due dischi e bagnarli con il latte. Con l’aiuto di una tasca da pasticcere farcire la torta con la crema al burro, la crema al cioccolato e metà dei mirtilli. Ricomporre la torta e rivestirla con la crema al burro lasciandone da parte a sufficienza per la decorazione finale. Stendere sulla torta la pasta di zucchero pronta all’uso. Fare un giro di riccioli di crema al burro intorno alla base della torta. Decorare la sommità della torta con una corona di ciuffi di crema al burro e una di mirtilli facendo attenzione a lasciare uno spazio vuoto al centro. Decorare con disegni a piacere utilizzando le glasse colorate. Riempire lo spazio vuoto al centro con le decorazioni al cioccolato.