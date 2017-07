DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 15'

PREPARAZIONE PORZIONI torta di 22 cm

La torta cocco e Nutella senza burro è un dolce goloso e facile da realizzare preparato con un impasto a base di farina di cocco, misurato con i bicchieri e non con la bilancia, quindi perfetto per essere preparato insieme ai bambini! La Torta cocco e Nutella si prepara senza burro ma con l'olio di mais e si decora in superficie con l'irresistibile Nutella!