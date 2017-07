PROCEDIMENTO

Lavate bene le clementine con la buccia e mettetele in una pentola piena d'acqua. Portate a bollore e cuocete per 10 minuti. Scolatele, tagliatele a pezzi assicurandovi che non contengano semi.

Trasferite l'impasto in uno stampo circolare imburrato e infarinato di 20 cm. Cuocete la torta clementina a 180 gradi per circa 45 minuti, dopodiché abbassate la temperatura del forno a 160 gradi e proseguite la cottura fino a quando non risulterà cotta alla prova stecchino. Sfornatela, lasciatela raffreddare su una gratella. Per il frosting: mescolate con una frusta il formaggio, il burro morbido, lo zucchero e il succo di limone.