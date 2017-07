La torta all'arancia e cioccolato è un dolce goloso e profumato realizzato con una base soffice aromatizzata all'arancia e farcita con una delicata crema all'arancia. La copertura di questa torta è una glassa al cioccolato, irresistibile e scenografica! La torta all'arancia e cioccolato è resa ancor più invitante dal liquore all'arancia, presente sia nella bagna che nelle crema, che potrete tranquillamente omettere e sostituire con il succo se preparate la torta per i bambini.

lievito per dolci

PROCEDIMENTO

Per la base: sbattete le uova con lo zucchero fino a ottenere un composto gonfio e spumoso. Aggiungete quindi, sempre sbattendo, l'olio, il succo d'arancia e la scorza grattugiata. Incorporate anche la farina setacciata insieme al lievito e montate il tutto ancora per qualche istante.

Versate l'impasto in una teglia di 18 cm imburrata e infarinata, livellate bene e infornate a 180 gradi per circa 35 minuti. Sfornate la base e lasciate raffreddare. Nel frattempo, preparate la crema: sbattete le uova con lo zucchero in un pentolino. Aggiungete l'amido di mais setacciato e quando sarà assorbito unite anche il latte.