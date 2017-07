La torta al succo di mela è un dolce facile e veloce preparato con un impasto senza burro, uova e latte ma arricchito dal succo di mela. Vegana e perfetta per i bambini e gli intolleranti, la torta al succo di mela ha una consistenza leggera e umida, è buonissima a colazione o merenda magari accompagnata dalla vostra bevanda preferita!

lievito per dolci

PROCEDIMENTO

Mettete in una ciotola capiente le due farine, il lievito e lo zucchero. Miscelate bene e unite al centro l'acqua, l'olio e il succo di mela.

Amalgamate gli ingredienti giusto il tempo necessario senza lavorare troppo l'impasto. Trasferitelo in uno stampo per plumcake o uno circolare di 22 cm imburrato e infarinato, quindi infornate a 160 gradi per circa 50 minuti.