La torta al miele e frutta secca è una focaccia dolce realizzata con la farina di castagne e con quasi tutti i tipi di frutta secca. E' un dolce dai sapori antichi, perfetto per accompagnare una tazza di tè! Se preferite potete aggiungere altre spezie al ripieno, come i semi di anice o i chiodi di garofano. Spolverizzate la torta al miele e frutta secca con abbondante zucchero a velo per renderla ancora più gustosa.