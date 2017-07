La torta al limone con salsa allo zafferano è un dolce profumato e goloso, realizzato con una ciambella al limone dalla consistenza soda e compatta accompagnata da una delicata salsa allo zafferano. La torta al limone con salsa allo zafferano è un dessert scenografico ma molto semplice da realizzare, senza contare che il profumo del limone entra in perfetta in armonia con l'aroma dello zafferano!

PROCEDIMENTO

Trasferite l'impasto ottenuto in uno stampo per ciambella di 18 cm di diametro, imburrato e infarinato. Infornate la torta al limone a 180 gradi per circa 50 minuti. Sfornatela e lasciatela raffreddare su una gratella. Per la salsa: sbattete i tuorli con lo zucchero,