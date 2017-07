La torta al cioccolato gianduia è un dolce realizzato con un impasto golosissimo al cioccolato gianduia ricoperto da crema spalmabile alle nocciole e scaglie di cioccolato bianco. E chi resiste? Potete preparare la torta al cioccolato gianduia per riciclare il cioccolato avanzato dalle uova di Pasqua e utilizzare il cioccolato fondente o al latte al posto di quello alle nocciole.

PROCEDIMENTO

Sciogliete il cioccolato a bagnomaria nel latte, aggiungete il burro a pezzetti e mescolate delicatamente fino a quando non avrete ottenuto una crema omogenea. Sbattete le uova con lo zucchero, aggiungete la farina setacciata con la fecola e il lievito.

Alternate con il cioccolato fuso ormai tiepido. Lavorate con le fruste elettriche per qualche minuto fino a quando non avrete ottenuto un composto liscio e omogeneo. Versatelo quindi in uno stampo di 28 cm imburrato e infarinato, livellate bene.