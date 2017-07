La torretta di piadine capresi è un piatto unico preparato con mini piadine farcite con pomodori maturi, mozzarella di bufala e qualche foglia di basilico. Gli ingredienti sono quelli semplici e genuini della più famosa insalata caprese, e non dovrete fare altro che condire le torrette con un filo d’olio e qualche fogliolina di basilico fresco!

PROCEDIMENTO

Per preparare una torretta di piadine capresi, versate la farina nella ciotola dell’impastatrice, aggiungete il sale, lo strutto, il bicarbonato e l’acqua miscelata con il latte.

Impastate il tutto per qualche minuto, poi trasferite l’impasto su un piano di lavoro e continuate a lavorarlo con le mani fino a renderlo elastico e omogeneo. Fate riposare il panetto ottenuto per circa 30 minuti. Dividete l’impasto in 18 parti uguali, date a ognuna una forma circolare e