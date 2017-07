Tonno di coniglio e salsa all'aglio dolce

PROCEDIMENTO

PER LA SALSA ALL’AGLIO:

Privare l’aglio dell’anima e metterlo nel latte freddo e sbollentarlo per 4 volte cambiando di volta in volta Il latte. Una volta che l’aglio è ben cotto metterlo in una casseruola con la panna, il latte e un pizzico di sale, far bollire il tutto. Frullare e filtrare.



Tagliare a straccetti la polpa di coniglio, amalgamare gli straccetti con il sale, aggiungere l’olio, mettere Il tutto in uno stampo cilindrico e chiuderlo in una busta sottovuoto e cuocerlo a bassa temperatura A 65° per 30 minuti.



Preparare la brunoise di limone e tagliare a cubetti piccoli le olive taggiasche. Tagliare a listarelle sottili le puntarelle.



PREPARAZIONE DEL PIATTO



Togliere dal cilindro il tonno di coniglio, posizionarlo al centro del piatto, mettere sopra le puntarelle precedentemente condite con sale e olio; con l’aiuto di un cucchiaino mettere la brunoise di limone e le olive taggiasche formando un cerchio intorno al tonno di coniglio. Per ultimo versare nel piatto la salsa all’aglio precedentemente riscaldata.



Di Indira Fassioni per nerospinto.it