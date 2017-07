DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 30'

PREPARAZIONE PORZIONI 8 persone

Il tiramisù è un dessert tipico della pasticceria di tutta Italia, uno dei dolci più amati e apprezzati in assoluto! Si prepara con strati di savoiardi imbevuti di caffè e farciti con una golosa crema al mascarpone. Del tiramisù esistono decine di ricette e varianti. Lo si può preparare con la frutta, con tanti tipi di liquori diversi e con la crema pasticcera al posto di quella classica al mascarpone. La mia ricetta del tiramisù resta quasi del tutto fedele a quella canonica, non fosse per il maraschino croato, che ho aggiunto alla crema, e per il cioccolato fondente grattugiato che ho sostituito al cacao amaro!