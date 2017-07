PROCEDIMENTO

Far bollire latte e panna con la buccia del limone e il baccello di vaniglia.

A parte, mescolare il tuorlo e lo zucchero e la polpa della vaniglia, filtrare il latte bollente sul tuorlo e lo zucchero e riporre sul fuoco fino a 82° mescolando in continuazione.

Raffreddare immediatamente. Pesare la crema inglese fredda e aggiungere il mascarpone montando delicatamente il composto in una planetaria o con l’aiuto di una frusta.

A parte montare la panna con lo zucchero. Una volta ottenuta una buona consistenza del composto aggiungere la panna montata delicatamente con una frusta.

Finitura - Bagnare i savoiardi con il caffè, disporli sul fondo di un piatto, napparli perfettamente con la crema mascarpone e finire il tutto con cacao in polvere e granella di fave di cacao.