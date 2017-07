Il tiramisù alle nocciole è un dessert freddo e molto goloso realizzato, al posto dei soliti savoiardi, con strati di biscotti frollini bagnati di caffè e liquore al cioccolato. La goduriosa crema che li separa è a base di panna montata, crema di nocciole e cacao per un sapore irresistibile! Se non avete la panna potete sostituirla con il mascarpone e, se volete realizzare un tiramisù total black vi consigliamo di usare i biscotti al cioccolato al posto di quelli tradizionali.

PROCEDIMENTO

Mescolate dall’alto verso il basso per non smontare la panna e unite anche lo zucchero a velo. Mischiate in una ciotola bassa e larga il caffè freddo con l’acqua e il liquore al cioccolato e versateli in una peretta per bagnare i biscotti. Posizionatene due sulla base.