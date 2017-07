DIFFICOLTA' facile

DIFFICOLTA' PREPARAZIONE 2h

PREPARAZIONE PORZIONI 4 persone

Il tiramisù alle fragole è un dessert fresco e profumato realizzato con strati golosi di biscotti, crema al mascarpone e limoncello e fragole fresche. La menta è una delle erbe aromatiche che meglio si prestano per esaltare il sapore delicato dei dolci alla frutta e, in questo caso, potrete utilizzarne qualche ciuffetto per arricchire i bicchieri monoporzione, le coppette o le porzioni di tiramisù alle fragole.