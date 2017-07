DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 30'

PREPARAZIONE PORZIONI 4 persone

Il tiramisù ai fichi e ricotta è un dolce al cucchiaio goloso e velocissimo, preparato con un crumble di biscotti e bacche di Goji alternato a una deliziosa crema di ricotta. Per preparare questo tiramisù, che è senza uova, vi serviranno pochi minuti! Io ho utilizzato biscotti integrali per la base e meno zucchero nella crema di ricotta, certa di contrastare in questo modo la dolcezza infinita dei fichi :)