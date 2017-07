PROCEDIMENTO

Lavate le patate e lessatele in acqua bollente per circa 30 minuti. Spellatele e passatele allo schiacciapatate. Raccoglietele in una terrina insieme ai wurstel tagliati a cubetti, sale, pepe, l’uovo, il latte e l’olio. Amalgamate bene tutti gli ingredienti fino a ottenere un composto omogeneo.

Infornate i timballini di verza e patate a 200 gradi per circa 20 minuti, fino a quando saranno dorati. Sfornateli, lasciateli intiepidire per qualche minuto e serviteli.

Lo sapevate che...

Le foglie di verza intere sono perfette per realizzare millefoglie, timballi come questi o i classici involtini. Vi basterà scottarle per un attimo in acqua bollente, eliminare la parte rigida del torsolo centrale e utilizzarle per le vostre fantasiose ricette!