I timballini asparagi e uova di quaglia sono un primo piatto scenografico e primaverile realizzato con sfoglie di pasta all'uovo farcite con ina crema di ricotta e asparagi. Sono perfetti anche per un picnic, infatti sono buonissimi anche a temperatura ambiente!

sfoglie secche all'uovo per lasagne

PROCEDIMENTO

Pulite gli asparagi: lavateli e asciugateli, eliminate la parte legnosa del gambo e spellateli fino a pochi cm dalla punta. Tagliateli a pezzetti e saltateli padella per qualche minuto insieme al burro e un pizzico di sale. Raccogliete la ricotta nel mixer insieme alle uova, sale, pepe, parmigiano e gli asparagi. Frullate il tutto per ottenere una crema densa e omogenea.

Cuocete le sfoglie in acqua bollente salata per circa 5 minuti, scolatele su un canovaccio asciutto. Imburrate i pirottini di ceramica, incrociatevi due sfoglie di pasta e farcitele per metà con la crema di ricotta e asparagi (utilizzate una sac à poche).