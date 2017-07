DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 2h

PREPARAZIONE PORZIONI 20 tigelle

Le tigelle sono delle focaccine lievitate tipiche dell’Emilia Romagna, in particolare della cucina modenese. Piccole e soffici, le tigelle sono dei bocconcini prelibati dal sapore neutro, perfette per accompagnare salumi, formaggi e verdure ma anche confetture e creme dolci! Voi direte, ma non serve l’apposito stampo che le cuoce in modo uniforme e perfettamente rotonde! Certo che no! Potrete prepararle con una semplice padella antiaderente, a patto che riusciate a mantenere la forma delle tigelle mentre le formate. Le ho preparate una sera per cena con l’intenzione di congelarle e utilizzarle, magari, per un buffet (sapete, erano troppe!). Neanche a dirlo, sono finite tutte! E mio marito ha avuto pure il coraggio di chiedermi: “Ma hai fatto SOLO queste?”. Mah!