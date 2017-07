DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 30'

PREPARAZIONE PORZIONI 4 persone

La tiella barese, conosciuta anche come risopatateecozze (sì, in un'unica parola!), è un piatto unico tipico della gastronomia della Puglia, realizzato con riso, patate, cozze, pomodori e aromi. La tiella barese prende il nome proprio dalla "teglia" in cui gli ingredienti vengono disposti a strati e cotti in forno. Poche, semplici regole rendono la tiella barese un piatto davvero irresistibile! Prima di tutto, il riso: scegliete solo Arborio o Roma, che sono le qualità che tengono meglio la cottura in forno. La patate devono essere a pasta gialla, i pomodori rossi e privati dei semi, le cozze aperte a crudo e utilizzate con mezzo guscio, il formaggio rigorosamente pecorino.