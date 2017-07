DIFFICOLTA" media

La tasca di vitello ripiena è un secondo piatto molto gustoso farcito con uova, formaggio, würstel e prosciutto cotto. La carne scelta per questa ricetta è magra e tenera, perfetta per le farciture più fantasiose! Ricordate di rosolare la tasca di vitello prima di infornarla e di cuocerla lentamente, a temperature non troppo alte, per evitare che si asciughi troppo. Se avete la possibilità di irrorarla con del liquido (vino bianco o brodo) anche durante la cottura, fatelo senza timore, otterrete delle fettine di carne ripiene che si sciolgono in bocca!