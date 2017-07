DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 30'

PREPARAZIONE PORZIONI 25 tartufi

I tartufi di pandoro sono dei pasticcini facili e veloci realizzati con il pandoro sbriciolato, il cioccolato fondente e il rum. Questi tartufi al pandoro nascono come soluzione originale e sfiziosa per riciclare i pandori (o i panettoni) avanzati dopo le feste di Natale e si possono decorare come preferite. Io ho usato la granella di nocciole e la farina di cocco, ma che ne dite dei pistacchi tritati o delle scaglie di cioccolato bianco? ;)