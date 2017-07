DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 60'

PREPARAZIONE PORZIONI 25 tartufi

I tartufi al cioccolato sono dei golosi pasticcini al cioccolato e panna rivestiti da un velo di cacao amaro. Perfetti per concludere in dolcezza i pasti della giornata, i tartufi al cioccolato sono facili e veloci da realizzare e si servono negli scenografici pirottini di carta (quelli utilizzati, di solito, per i cioccolatini). Conservateli in frigorifero e tirateli fuori circa mezz’ora prima di servirli ai vostri commensali!