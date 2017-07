Tartufi al caffè

PROCEDIMENTO

Mescolate il latte condensato con il caffè, scaldatelo leggermente per renderlo più fluido. Aggiungete il cacao setacciato e mescolate bene.

Sbriciolate il pan di spagna in una terrina e amalgamatelo con latte al caffè. Dovrete ottenere un composto omogeneo, morbido e modellabile. Ponetelo in frigo per 30 minuti.