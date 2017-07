DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 45'

PREPARAZIONE PORZIONI per 4 persone

La tartiflette è un irresistibile piatto unico a base di patate di origine francese. Questo piatto è uno dei ricordi più belli ereditati dai mesi di soggiorno francese. La ricetta originale della tartiflette au reblochon prevede, appunto, una crosticina dorata di formaggio reblochon con la parte della buccia rivolta verso la superficie. Questo tipo di formaggio, tuttavia, non è facilmente reperibile in Italia e l’ho sostituito con due formaggi che si prestano altrettanto bene a esser fusi: la fontina e il gorgonzola. Non esagerate con la panna, che deve solo velare le patate, e non rinunciate alla cipolla e al pepe per ottenere il sapore inconfondibile della vera tartiflette francese!