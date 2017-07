Le tartellette peperoni e stracchino sono delle tortine salate realizzate con una base di pasta brisée farcita con stracchino e listarelle di peperoni. Queste sfiziosissime tartellette si preparano in un attimo e rientrano nella mia personalissima lista delle ricette salva-cena :) Al posto dello stracchino potete usare la crescenza o la ricotta e sostituire i peperoni con le zucchine o le carote. Se avete una cena fra amici o un buffet da organizzare, vi consiglio di scegliere queste, farete un figurone!

PROCEDIMENTO

Stendete il rotolo di pasta brisés e utilizzate lo stampino per delineare la forma circolare che dovrete ritagliare (un diametro di circa 10 cm). Ungete gli stampini e foderateli con i cerchi di pasta brisée, lasciando un bordo alto almeno 2 cm. Bucherellate il fondo con i rebbi di una forchetta.

Infornate le tartellette a 200° per circa 20 minuti, fino a quando non saranno dorate.

Lo sapevate che...

La pasta brisée è una delle preparazioni di base più utilizzate per realizzare gustosissime torte salate, crostatine e tartellette, quiche e salatini. Si parla di quiche quando la pasta brisée viene farcita con uova e panna ma, come in questo caso, abbiamo scelto formaggio fresco e verdure! Che cosa ci mettereste al posto dei peperoni? Io ne ho avevo tantissimi, ci ho fatto anche quest’ottimo risotto!