DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 1h

PREPARAZIONE PORZIONI 12 tartellette mignon

Le tartellette al pistacchio sono dei pasticcini golosi e leggeri realizzati con una pasta frolla al pistacchio (senza burro e uova) farcita con confettura di fragole, macedonia cubetti di torta al cioccolato! Come resistere? Le tartellette al pistacchio sono buonissime in ogni momento della giornata, dietetiche e scenografiche. Per la "macedonia" potete scegliere i frutti che preferite e, in alternativa, potete decorare la superficie delle tartellette con scaglie di cioccolato fondente.