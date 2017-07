DIFFICOLTA" difficile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 1h

PREPARAZIONE PORZIONI 40 tarallini circa

I tarallini al vino bianco sono semplici ma gustosi finger foods realizzati con un impasto di farina, olio e vino bianco. Molto diffusi in tutto il Sud Italia soprattutto nel periodo pasquale, i taralli prevedono una doppia cottura in acqua bollente e poi in forno. Non disperate, però, perché questi croccanti tarallini al vino bianco sono facili da preparare e non vi porteranno via più di un paio d’ore. Una volta cotti, potete gustarli da soli o accompagnarli con formaggi, salumi e un bel bicchiere di vino (questa volta rosso).