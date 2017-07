DIFFICOLTA" media

I tarallini al mosto cotto sono dei dolcetti d'altri tempi, sempre più rari nei negozi alimentari e ancor meno nelle case delle famiglie del Sud Italia. Ottenuti dal solo impasto di farina e mosto d'uva cotto, questi tarallini non hanno una ricetta unica e assoluta, ma vengono preparati in base alla guida e al patrimonio lasciato da bisnonne, nonne e mamme. Se, una volta raffreddati i tarallini al mosto dovessero risultare un po' duri, niente paura: vi basterà riscaldarli per qualche minuto insieme a qualche cucchiaio di mosto!