Taralli morbidi alle uova

PROCEDIMENTO

Impastate la farina con il sale, le uova leggermente sbattute e lo strutto. Aggiungete tanto latte quanto ne serve per ottenere un panetto morbido ma sodo. Avvolgetelo in un canovaccio pulito e lasciatelo riposare per mezz'ora.

Tuffate pochi taralli per volta (5-6) in abbondante acqua bollente per circa 2 minuti o fino a quando non verranno a galla.