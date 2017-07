I taralli alle mandorle e finocchietto sono degli stuzzichini salati realizzati con un impasto a base di mandorle, finocchietto e strutto. I taralli alle mandorle sono perfetti per accompagnare formaggi e salumi, ma sono buonissimi anche se mangiati da soli. Potete realizzarli della dimensione che preferite di più, ricordate solo che le mandorle dovranno essere finissime per evitare che l’impasto si sfaldi!

PROCEDIMENTO

Unite anche lo strutto, il lievito sciolto in poca acqua tiepida insieme allo zucchero e la restante acqua.

Impastate fino a ottenere una massa omogenea e consistente, trasferitela in una ciotola unta d’olio, coprite e fate lievitare fino al raddoppio del volume. Formate con l’impasto lievitato tanti cilindri lunghi circa 15 cm, congiungete le estremità sigillandole bene per formare i taralli.

Cuocete a 200° i taralli su un placca rivestita di carta da forno per circa 20 minuti. Quando saranno freddi, fateli asciugare in forno a 120° per circa un’ora.