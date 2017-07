I taralli alle cime di rapa sono degli stuzzichini gustosi realizzati con un impasto a base di farina e cime di rapa saltate in padella. L'idea dei taralli alle cime di rapa mi è venuta dopo aver visto ad una fiera decine di taralli realizzati con ogni tipo di ingrediente: dai formaggi ai funghi, passando per verdure e frutta secca :) Nei taralli alle cime di rapa ho cercato di conservare il sapore leggermente piccante, nonché il colore verde brillante!

PROCEDIMENTO

Lavate le cime di rapa, scottatele in acqua bollente per circa 10 minuti, quindi scolatele e saltatele in una padella dovrete avrete fatto soffriggere l'aglio e il peperoncino nell'olio.