27 ottobre 2013 16:37 Tagliatelle e calamari al sugo

DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 45'

PREPARAZIONE PORZIONI per 6 persone Tagliatelle e calamari al sugo sono un primo piatto raffinato realizzato con un sugo al pomodoro insaporito dai calamari ripieni. Ho realizzato il ripieno con la ricotta e il pancarrè, che hanno contribuito a dare un sapore unico al piatto. Fate attenzione a non riempire completamente i calamari, altrimenti si romperanno inevitabilmente in cottura. Se preferite, servite tagliatelle e calamari al sugo a fette e con il prezzemolo fresco tritato.

INGREDIENTI tagliatelle 500 g

calamari grandi 6

ricotta fresca 100 g

prezzemolo 2 ciuffi

uova 2

pancarré 200 g

acciughe 3

aglio 1 spicchio

olio di oliva 6 cucchiai

salsa di pomodoro 1 l

sale q.b.

PROCEDIMENTO

Pulite i calamari estraendo la testa e la spina dorsale trasparente. Eliminate la pelle scura fino ad ottenere un colore tendente al bianco. Eliminate l’occhio dalla testa e separate i tentacoli dal calamaro.

Ponete i 6 tentacoli in una pentola a pressione con poca acqua e fateli cuocere per circa 5 minuti. Nel frattempo, ponete nella ciotola del mixer il prezzemolo, mezzo spicchio d’aglio e il pancarrè sminuzzato grossolanamente. Tritate il tutto, trasferitelo in una ciotola e aggiungete la ricotta, le uova, le acciughe. Salate a piacere.

Amalgamate con le mani, fino ad ottenere un ripieno dalla consistenza morbida da compatta. Unite a questo i punto i ciuffi dei calamari che avrete fatto raffreddare e tritato nel mixer. Riempite una sac à poche con il composto e riempite i calamari per metà.

Chiudete le estremità di ognuno con uno stuzzicadenti, avendo cura che il ripieno non fuoriesca. In una pentola soffriggete per qualche istante l’aglio e aggiungete i calamari ripieni.

Fate rosolare per qualche minuto, unite un ciuffo di prezzemolo tritato e la salsa di pomodoro. Fate cuocere il sugo per circa 20 minuti, bucando i calamari ripieni di tanto in tanto per evitare che si gonfino troppo, nel frattempo lessate la pasta in abbondante acqua salata.