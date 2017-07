DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 15'

PREPARAZIONE PORZIONI 4 persone

Le tagliatelle con fave e calamari sono un primo piatto gustoso e originale realizzato con tagliatelle di grano duro condite in bianco con fave, calamari e scampi freschi. Primaverile e velocissimo da realizzare, questo piatto è stato una piacevole scoperta per me che non amo molto le fave cotte. Se volete, potete eliminare gli scampi o utilizzare un altro formato di pasta lunga!