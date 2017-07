Le tagliatelle al nero di seppia e pomodorini sono un gustoso primo piatto preparato con pasta al nero di seppia condita con un sugo leggero a base di pomodorini, prezzemolo e polpa di cicale. Per questa ricetta ho utilizzato le tagliatelle ma, se preferite, potete utilizzare un altro formato di pasta al nero, come gli spaghetti o le linguine.

per 4 persone

PROCEDIMENTO

Lavate bene le cicale sotto acqua corrente, ponetele in una casseruola a fuoco vivo e cuocetele con il coperchio per 5 minuti. Sfumate con il vino bianco, proseguite la cottura fino a quando non sarà quasi totalmente evaporato. Prelevate a questo punto le cicale e prelevate la polpa eliminando il guscio.