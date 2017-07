4 luglio 2014 11:06 Tagliata di pollo

DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 3h

PREPARAZIONE PORZIONI 4 persone La tagliata di pollo è un secondo piatto facile e gustoso preparato con petto di pollo marinato in una salsa di yogurt, cipolla e spezie. Delicata ma al tempo stesso decisa, la tagliata di pollo è un'alternativa alla tradizionale tagliata di manzo, perché il petto viene servito tagliato in fette e accompagnato da verdure di stagione.

INGREDIENTI pollo intero un petto

yogurt bianco 125 g

cipolla bianca uno spicchio

spezie miste (cumino, curcuma, pepe, paprica, senape, ecc) 3 cucchiaini

sale q.b.

PROCEDIMENTO

Dividete il petto di pollo in due, eliminate eventuali parti grasse in eccesso. Preparate la marinata miscelando in una ciotolina la cipolla tritata finemente con le spezie che avete scelto e lo yogurt. tagliata di pollo

Mettete il petto di pollo in una pirofila di vetro o ceramica, ricopritelo e massaggiatelo con la salsa allo yogurt. Coprite con pellicola e fate riposare in frigo per almeno due ore. Trascorso questo tempo, scaldate bene una piastra o una padella antiaderente e adagiatevi sopra i due petti di pollo. tagliata di pollo

Dopo una prima rosolatura da entrambi i lati, abbassate la fiamma e coprite i petti con un coperchio o una vaschetta alluminio e cuoceteli bene da tutte e due le parti. Una volta cotti, tagliateli in fette spesse un cm e servite subito accompagnando con verdure di stagione. tagliata di pollo

Lo sapevate che... Potete cuocere il petto di pollo anche in forno, avvolgendolo in un foglio di alluminio, a 200 gradi per circa 30 minuti.