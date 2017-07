3 luglio 2016 14:29 Tagliata di cinta senese con funghi e patate

DIFFICOLTA" media

INGREDIENTI Per la marinatura succo centrifugato di mela 300 gr

burro 100 gr

senape 35 gr

semi di coriandolo 3 gr

semi di finocchio 3 gr

anice stellato 3 gr

aglio q.b

Funghi porcini secchi 5 gr

salsa di soia 20 gr

salsa Worcestershire 10 gr

sale 20 gr

acqua 50 gr

lecitina di soia granulare 10 gr Per il contorno funghi champignon 300 gr

prezzemolo 1 mazzetto

olio extravergine d’oliva 30 gr

patate 300 gr

sale q.b

olio per friggere q.b

PROCEDIMENTO

Iniziate preparando la marinatura: in un mortaio pestate le spezie. In una ciotola mescolate il burro fuso, la salsa di soia, la salsa Worcester, gli spacchi d'aglio, la senape di digione e il pepe macinato. Aggiungete le spezie, il succo di mela e un goccio d'acqua: non vi resta che frullare tutti gli ingredienti.

Aggiungete il pezzo di carne alla marinatura, copritelo con della pellicola e lasciatelo riposare in frigorifero. Pelate, tagliate le patate e lavatele in acqua fredda. Adesso dedicatevi alla carne che, nel frattempo, si sarà insaporita: scolatela per bene e asciugatela con la carta assorbente. Spennellate la superficie con la senape di digione e con un po' di sale e pepe. Posizionatela su una leccarda con carta forno e infornatela.

Passate al contorno. Tagliate i funghi e cuoceteli in una padella con olio, aglio e prezzemolo. Le patate, invece, vanno fritte in abbondante olio d'arachidi. Una volta scolate siete pronti per tagliare la carne e completare il piatto.